الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة المتحدة لرعاية المواهب.. كيف تتعلم فن النحت؟

تعلم النحت
تعلم النحت

الفن هو شكل عظيم من أشكال التعبير، لكن لم يحاول الكثير من الناس تعلم الرسم أو النحت، من أجل خلق مجسم يحكي للجمهور العديد من التفاصيل.

وبالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعاية المواهب نوضح في السطور الآتية كيف تتعلم النحت؟

اختر مساحة العمل
عندما تبدأ في العمل كنحات، فإن أول شيء ستحتاجه هو مساحة عمل جيدة، لا تحتاج إلى مساحات شاسعة، يكفي فقط لتتمكن من التنقل وإعداد طاولة عمل وتخزين أدواتك.

يمكن أن يكون هذا داخل منزلك، المفتاح هو أن تكون المساحة نظيفة مع إضاءة جيدة وكرسي مريح.

جرب مجموعة متنوعة من الأدوات
أحد الأشياء الممتعة حول تعلم النحت هو أن الأدوات المختلفة تمكنك من تحقيق مجموعة متنوعة من التأثيرات،  يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من السكاكين والفرش والأسلاك، وكذلك الأدوات الخاصة لإنشاء نسيج.

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كلما تحسنت مهاراتك ستتمكن من استخدام أدوات مختلفة لللمسات الدقيقة في الطين التي تجعل منحوتاتك تنبض بالحياة.

رسم تصميم
قبل أن تبدأ العمل بالطين، من الجيد أن تجلس وترسم فكرتك على قطعة من الورق، ضع في اعتبارك أن الرسم الخاص بك لا يجب أن يكون رائعًا.

هذا حقًا فقط لتوفير خريطة طريق أو أداة مرجعية، قد يبدو هذا غير ضروري في البداية، لكنك ستندهش من مدى فائدة هذا الجزء من العملية.

بناء حديد التسليح
المحرك هو ببساطة هيكل الدعم الذي ستبني حوله التمثال، هذا مهم للحفاظ على الطين الخاص بك من الانهيار أثناء عملك.

عادة ما يكون المحرك مصنوعًا من الأسلاك، خاصة في المنحوتات الأصغر، السلك رائع لأنه يمكن التلاعب به بسهولة بأي شكل.

إضافة حشو إلى المحرك
بعد ذلك، ستبدأ في إضافة حشو حول هيكل المحرك، تهدف هذه الخطوة إلى توفير الأساس للعمل، ستبدأ ببساطة في إضافة كتل من الطين لتشكيل كومة عديمة الشكل تمنحك مكانًا للبدء.

ابدأ بالنموذج الأساسي
حان الوقت الآن للبدء في التشكيل، في البداية، ستأخذ عادةً كميات أكبر من المواد،  تقوم بالرجوع إلى الرسومات الخاصة بك لتحديد الشكل العام للقطعة.

بالتزامن مع مبادرة رعاية المواهب.. 5 أساليب رقص للفتيات والعمر المناسب للبدء

النحت تعلم النحت مبادرة المتحدة رعاية المواهب الرسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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