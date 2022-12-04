الفيضانات تقتل 9 فى كنيسة بجوهانسبرج

قالت خدمات الطوارئ، اليوم الأحد، إن فيضاناً مفاجئاً أعقب هطول أمطار غزيرة أدى إلى مقتل 9 أشخاص كانوا يشاركون في شعائر دينية في جوهانسبرج.

وقال روبرت مولودزي، المتحدث باسم إدارة الطوارئ في مدينة جوهانسبرج، "كانت هناك مجموعة من 33 من المصلين يقومون بطقوس كنسية. جرف شخصان وتأكدت وفاتهما في مكان الحادث، بحسب فرانس برس.

وفي أبريل الماضي، تسبّبت أمطار غزيرة بحدوث فيضانات وانزلاقات تربة مميتة. وسقط معظم الضحايا في الساحل الشرقي في منطقة دوربان، المدينة الساحلية التي تعدّ 3.5 ملايين نسمة والواقعة ضمن نطاق محافظة كوازولو-ناتال المطلة على المحيط الهندي، فيما لا يزال 48 شخصاً في عداد المفقودين.

وجوهانسبرغ هي أكبر مدن جنوب إفريقيا، وثالث أكثر المدن الإفريقية اكتظاظًا بالسكان وتعد أغنى محافظات جنوب إفريقيا، وبها المحكمة الدستورية جنوب الإفريقية، ويوجد بها مطار دولي يسمى مطار جوهانسبورج الدولي، ويبلغ عدد سكانها 3225812 "عام 2001"، ومساحتها 1644 كم2.