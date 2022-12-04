تفاصيل اجتماع مدير صحة السويس بقيادات التأمين الصحي (صور)

عقد مدير مديرية الصحة بالسويس اجتماعًا الأحد، بقيادات التأمين الصحي في السويس، تنفيذاً لتكليفات د.خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتوحيد وتكامل تقديم الخدمة الطبيه.

وترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان اجتماعًا حضره د.محمود عبد النبي، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ولفيف من قيادات مديرية الصحة وفرع التأمين الصحي بالمحافظة .

بحث الاجتماع عدد من الملفات الحيوية التي تتعلق بالخدمة الطبية وحُسن التنسيق في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والإشراف علي الخدمات المقدمة تحت مظلة وزارة الصحة والسكان.

وقد أكد «الحفناوي» دعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لجهود التعاون لصالح أبناء المحافظة الباسلة، مشيدًا باللقاء المثمر وما نتج عنه من توصيات تهدف لخدمة المؤمن عليهم صحيًا وغيرهم من أهالي السويس.

في سياق آخر، كان د.إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان قرر مجازاة 5 من فريق التمريض بطوارئ الجراحة والعظام بمستشفى السويس العام 15 يومًا، لعدم تقديمهم الخدمة التمريضية بالشكل اللائق وعدم إطلاعهم بدورهم في خدمة المرضي و تقاعسهم عن أداء الواجب الوظيفي .

ووجه مدير صحة السويس فريق عمل إدارة التمريض بإعادة توزيع الممرضات المقصرات في أداء الواجب الوظيفي خارج أماكن عملهم الحالية ، وجاء هذا علي هامش جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة والسكان علي مستشفى السويس العام.

وتفقد الحفناوي طوارئ الجراحة والعظام للاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية ومتابعة إلتزامها وتقديم الخدمة الطبيه بشكل لائق وتوافر المستلزمات والأدوية، مشددًا على التزام مسؤولي الأمن والنظافة بالحفاظ علي النظام العام لأقسام الطوارئ والحفاظ على مستوى النظافة وتطبيق المعايير المطلوب توافرها بالمستشفيات.

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