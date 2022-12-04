الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أهالى عزبة النخل يشيعون جثامين ضحايا «حادث محل العصير»

جريدة الدستور

شيّع أهالي عزبة النخل جثامين ضحايا حادث دهس أتوبيس لـ11 شخصا أمام محل عصير، والذين كان من بينهم مسن وحفيديه.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس سائق أتوبيس، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بدهس 11 مواطنًا ما أسفر عن وفاة 7، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإجراء تحليل مخدرات لسائق؛ لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.


واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان وأكدوا أن سائق الأتوبيس فقد السيطرة والتحكم في السيارة التي يقودها خلال هبوطه من أعلى أحد الكباري فاصطدم بدراجة بخارية يستقلها 3 أشخاص، قبل أن يدهس عددًا آخر من المواطنين، لتنتج عنه 7 وفيات و4 مصابين.

عزبة النخل أتوبيس ميني باص السائق سرعة عالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

«برج العرب التكنولوجية» تعقد ورشة عمل حول قضايا المناخ وعلاقتها بالصحة غداً

«لجنة المهندسات» تستعد لعقد مؤتمر موسع للمهندسات العربيات والإفريقيات

النيابة العامة تنفى صحة خبر إحالة منة شلبى إلى الجنايات

إجراء الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة مطروح

تحقيقات موسعة فى وفاة الطفل كريم بمستشفى شهير بالدقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين