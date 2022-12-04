أهالى عزبة النخل يشيعون جثامين ضحايا «حادث محل العصير»

شيّع أهالي عزبة النخل جثامين ضحايا حادث دهس أتوبيس لـ11 شخصا أمام محل عصير، والذين كان من بينهم مسن وحفيديه.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس سائق أتوبيس، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بدهس 11 مواطنًا ما أسفر عن وفاة 7، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإجراء تحليل مخدرات لسائق؛ لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.



واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان وأكدوا أن سائق الأتوبيس فقد السيطرة والتحكم في السيارة التي يقودها خلال هبوطه من أعلى أحد الكباري فاصطدم بدراجة بخارية يستقلها 3 أشخاص، قبل أن يدهس عددًا آخر من المواطنين، لتنتج عنه 7 وفيات و4 مصابين.