وزير الشباب يلتقي اللاعب عزمي محيلبة بطل مصر في الرماية

التقى د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الأحد، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللاعب «عزمى محيلبة» بطل مصر في الرماية، بحضور الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة.

وتناول اللقاء بحث المتطلبات الخاصة بالتدريبات والاستعدادات الخاصة بالمشاركات المرتقبة لللاعب ومنتخب المصري للرماية، استعدادًا للبطولات المقبلة، والتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية بباريس، والمنافسة بها على العديد من الميداليات.

وجدد صبحى تأكيده علي رعاية ودعم اللاعبين المميزين، وتوفير كافة احتياجاتهم، وتهيئة الأجواء المحيطة بهم لاستدامة تحقيق الإنجازات المتتالية، مشيرًا أن الوزارة لا تألوا جهدًا لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بمشاركة الأبطال المصريين في جميع البطولات والمنافسات العالمية.

ولفت إلي الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية.

وأعرب الوزير عن خالص تقديره للاعب والجهاز الفنى ومنظومة الرماية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء حازم حسنى على الإنجاز الجديد الذي سطره «عزمى محيلبة» في سجل نجاحات الرياضة المصرية في ظل الدعم والمؤازرة من القيادة السياسية، والتى لها بالغ الأثر في النتائج المحققة في مختلف المحافل.

من جانبه، أبدي عزمي محيلبة، إعجابه الشديد بما رآه في العاصمة الإدارية الجديدة، وبخاصة الحي الحكومي، وحجم الأعمال والانجاز والجهد المبذول من قبل الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.