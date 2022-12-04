الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بالمركز الأول..

جورج وسوف يتصدر تريند يوتيوب بـ«بيتكلم عليا»

جورج وسوف
جورج وسوف

حقق المطرب جورج وسوف نجاحا كبيرا بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان «بيتكلم عليا»، حيث تخطت الـ3 ملايين مشاهدة خلال أسبوع من طرحها، كما تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب محتلا المركز الأول.

 

وتقول كلمات الأغنية: 

«بيتكلم عليا.. ويقول فيا وفيا.. و أنا عمري ما جبت سيرته غير بخير
يلي ما عمريش جرحته.. سايبه يغلط براحته.. مع إني أقدر أقول حاجات كتير
بيقول.. ما يقول.. ماهو كل يا قلبي ما نتألم.. بالوقت أنا وانت هنتعلم
علشان ما نكررش غلطنا
ما يقول.. ع الحب اللي زمان جمعنا.. علي اشواقنا وعلى أوجاعنا
كان وهم قابلناه في سكتنا
ما يقول».

وتألق سلطان الطرب، أبووديع، المطرب جورج وسوف مؤخرًا خلال حفله في مدينة الإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير من عشاقه ومحبيه، وقدم «أبووديع» خلال الحفل الكثير من الأغاني التي ارتبط بها المصريون مثل: بياعين الهوا، مافيش حساب، كلام الناس، طبيب جراح، عيون القلب، سلف ودين، صابر وراضي، وغيرها من أغاني أبووديع التي يحبها المصريون.

ووجّه وسوف كلمة لمصر من خلال حفله حيث قال: "المختصر المفيد مصر أم الدنيا وأمي"، ومن ثم أكمل غناءه.

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف، والأغنية كتبها الشاعر أحمد المالكى وقدمها بإحساس مختلف، حيث وصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب.

المركز الأول جورج وسوف تريند يوتيوب بيتكلم عليا وسوف يوتيوب بالمركز الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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