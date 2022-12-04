الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزير الخارجية أمام النواب: كوب 27 أكبر مؤتمر أممى على الإطلاق

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تابع بشكل حثيث ودقيق الإعداد لقمة المناخ كوب 27 التي نظمت فى مصر بحضور رؤساء العالم الشهر الماضي.

وأضاف "شكري" خلال كلمته باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد لعرض ما تم في قمة المناخ (COP 27) من مفاوضات والنتائج التي تحققت والاتفاقيات التي أبرمت وشرح الفوائد والنجاحات التي عادت على الدولة المصرية من هذه القمة: "من العام الماضي وهناك متابعة حثيثة وتنسيق كامل بين جميع مؤسسات وأجهزة الدولة لإنجاح هذا المؤتمر.

وقال: "انعقدت القمة فى أوقات عصيبة يشهدها العالم منها الحرب الروسية الأوكرانية"، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان على اتصال مباشر ووجه بإزالة أي عقبات لهذا المؤتمر وهو الأمر الذي أسهم في خروج هذا المؤتمر بهذا الشكل الجيد.

وأضاف: "نوجه الشكر إلى رئيس الوزراء حيث كان هناك تناغم بين كل الأجهزة"، مشيرا إلي أن كوب 27 يعد أكبر مؤتمر أممي علي الإطلاق من حيث عدد المشاركين فيه، كما أنه أكبر حدث تفاوضي حصل على مستوى العالم بعد جائحة كورونا وتداعياتها على الأمن الغذائي".

سامح شكري وزير الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة المناخ كوب 27 رؤساء العالم

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