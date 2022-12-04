الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة تنظم دورة تدريبية حول إنتاج الذرة الشامية في ظل التغيرات المناخية

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

 ينظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية التابعة  لجامعة الدول العربية دورة تدريبية حول  إنتاج الذرة الشامية في ظل التغيرات المناخية.

وافتتح اليوم الدكتور رضا على قمبر- مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية الدورة في حضور  الدكتور حاتم الحمادي- رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، الدكتور خالد إبراهيم جاد- القائم بأعمال وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية للإرشاد والتدريب وتحدث  عن الدور الذي يقوم به معهد بحوث المحاصيل الحلقة في نهضة الزراعة المصرية باستنباط العديد من أصناف المحاصيل الإستراتيجية عالية الإنتاج والمتحملة للتغيرات المناخية وعم الخريطة الصنفية لزراعة هذه المحاصيل على مستوي الجمهورية وإصدار التوصيات الفنية لزراعة الأصناف، كما أكد على نجاح معهد بحوث المحاصيل الحقلية في المنافسة في سوق إنتاج الهجن للذرة الشامية وأن هجن الذرة الشامية التي ينتجها المعهد من أعلي الهجن إنتاجية وتحمل للتغيرات المناخية.

وأفاد الدكتور خالد إبراهيم جاد القائم بأعمال وكيل المعهد للإرشاد والتدريب بأن معهد المحاصيل يقوم بدور كبير في تدريب شباب الباحثين بعمل الدورات في كل المجالات والتعاون مع المنظمات الدولية مثل المنظمة العربية ومنظمة الفاو وغيرها لرفع مستوي الباحثين وإطلاعهم على كل ما هو جديد في التكنولوجيا، وجاري الإعداد لعديد من الدورات في الكتابة العلمية والنشر الدولي وكتابة المشروعات وغيرها.

وقام الدكتور حاتم الحمادي بإلقاء محاضرة عن إنتاج الذرة الشامية في ظل التغيرات المناخية وأهمية دور الإرشاد الزراعي.

وكان قد نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية برنامج تدريبي بعنوان الكتابة العلمية والنشر الدولي للبحوث وكتابة المشروعات وفي هذا الصدد قال الأستاذ الدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية ان هذه الدورات تأتي تحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية. 

وأضاف مدير المعهد أنه قد شارك في هذا البرنامج التدريبي أكثر من ١١٠ من أعضاء الهيئة البحثية من العديد من معاهد مركز البحوث الزراعية معهد المحاصيل الحقلية ومعهد وقاية النباتات ومعهد أمراض النبات ومحطة بحوث البساتين ومعهد الأراضي والمياه والبيئة والمركزي للحشائش ومعهد القطن ومعهد المحاصيل السكرية.

-الزراعة تنظم دورة تدريبية حول إنتاج الذرة الشامية التغيرات

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