تسجيل الدخول.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

بدأ على مدار الأسابيع القليلة الماضية طلب الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر، حيث كان جرى تسليم 40 ألف وحدة سكنية حتى الآن لمن تقدموا فى وقت لاحق بطلبات الحصول على شقق، ضمن الإعلان العاشر، وفقا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي www.shmff.gov.eg

وقبل الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي يجب تسجيل دخول موقع الاسكان الاجتماعي www.shmff.gov.eg بالحساب الخاص بالمستفيد وذلك باتباع الخطوات التالية.

يقوم المواطن بالدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي من هنـــــــــا shmff.gov.eg.

يطلب موقع الإسكان الاجتماعي إدخال البيانات التالية:

الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.

الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن "فى حالة إدخال رقم موبايل غير صحيح لن تتمكن من تقديم الشكوى".

كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

ثم يضغط المواطن على تسجيل.

وبذلك تتم خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي.

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب

ويمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم الإعلان العاشر من خلال اتباع الخطوات التالية:-

- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ" صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري".

- اضغط على (الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي).

- ستظهر لك عدة خانات لكتابة البيانات.. قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقمًا.

- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك والتي تشمل تحديد الاسم والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل للحصول على وحدة سكنية.

- ومن ثم قم بالضغط على أيقونة (الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر).

وكانت قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد المستفيدين من مبادرة الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل منذ إطلاقها في 2014 وحتى الآن بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسًا على أن متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة 5 أفراد للأسرة.

وأضافت خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان AUHF، أنه تمت إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم وضع مجموعة من المعايير لتوفير التمويل اللازم للعمل على زيادة المستفيدين من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تتعلق تلك المعايير بمراجعة مستوى الدخل للمستفيدين المستهدفين بشكل دوري، وأسعار الوحدات السكنية.