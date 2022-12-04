الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يوجه بالانتهاء من مقايسة رفع كفاءة مبانى المعهد التكنولوجى العالى

محافظ مطروح
محافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، بمكتبه الدكتور جمال هاشم عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وفروعه، والدكتور عصام سيد فرج خليفة وكيل المعهد لشئون البيئة، والدكتور سيد هارون جمعة عميد فرع المعهد التكنولوجي فرع مرسى مطروح، والدكتور سيد إبراهيم نائب مشرف الفرع بمطروح، ضمن استكمال تنفيذ بروتوكول التعاون بين المحافظة والمعهد لمدة ثلاث سنوات، مع أعمال تأهيل المعهد لتحقيق الاستقرار لأبناء مطروح الملتحقين بالمعهد بدلا من السفر إلى فروعه خارج المحافظة. 

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ووجّه المحافظ، المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان، بالانتهاء من مقايسة رفع كفاءة مبانى المعهد بمطروح، وبالتنسيق مع أسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح؛ لاستغلال قاعات المكتبة لطلاب المعهد خلال منتصف العام الثانى مع بدء أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المعهد بمطروح، وتيسيرا على طلاب المعهد أبناء المحافظة. 

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يأتى ذلك في إطار التعاون بين محافظة مطروح والمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان في المجالات الاجتماعية والتنموية والتعليمية الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي لأبناء المحافظة، وتحسين جودة ومهارات الخريجين، بالإضافة إلى إعداد المعهد التكنولوجى برامج تدريبية في مجالات الحاسب الآلي واللغات بأسعار مخفضة للخريجين ومجانا لطلاب المدارس.

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المعهد التكنولوجي العالي برامج تدريبية تحقيق الاستقرار محافظ مطروح مكتبة مصر العامة الاجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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