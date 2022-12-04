الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اتفاقية بين نقابتي الزراعة بمصر وكينيا لإنشاء مزرعة على مساحة 500 فدان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أشاد ممثلوا عمال جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا بالجهود التي يبذلها الرئيسان عبد الفتاح السيسي والدكتور ويليام روتو من أجل تعظيم العلاقات المشتركة بين الدولتين ودعم قضايا التنمية بالقارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد النقابي المصري برئاسة عيد مرسال الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، بدعوة من النقابة العامة للزراعة والغابات في كينيا برئاسة الدكتور فرانسيس أتولي الأمين العام، ورئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية.

وفي إطار تعزيز العلاقات بين المنظمتين تم إبرام اتفاقية مشتركة تقضي بإنشاء مزرعة متكاملة للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني على مساحة 500 فدان بالأراضي الكينية عن طريق الاستفادة من العمالة والخبرات المصرية.

وأكد الاتفاق على قيام المنظمتين باتخاذ الإجراءات القانونية واللوجستية بالبلدين لإقامة المشروع في أسرع وقت.

جمهورية مصر العربية جمهورية كينيا عبد الفتاح السيسي الدكتور ويليام روتو القارة الإفريقية

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الدولة والشباب

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