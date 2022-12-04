الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يتابع أعمال إحلال وتجديد الخط الرئيسي للمياه

القاضي في جولة تفقدية
القاضي في جولة تفقدية بحي غرب مدينة المنيا

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الخدمات العامة بمختلف الأحياء بمدينة المنيا، وذلك في إطار خطة المحافظة للمتابعة الميدانية لكافة المشروعات والخدمات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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ورافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، المهندس رجب السعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، منتصر عبدالوهاب، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، محمد بكر، مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة.

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وتابع المحافظ، أعمال إحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب بشارع مضرب الأرز بحي غرب مدينة المنيا، وذلك استجابة لشكوى الأهالي لتكرار ضعف وانقطاع المياه عن المنطقة، حيث أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن ضعف المياه وانقطاعها في بعض الأوقات يرجع إلى أعمال الإحلال والتجديد والتي ستستغرق 15 يومًا، ووجّه المحافظ الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال وتذليل كافة العقبات، واستكمال أعمال رصف الشارع عقب انتهاء أعمال الإحلال والتجديد.

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اطمأن المحافظ، خلال جولته، على المخزون الاستراتيجي للسلع والمواد الغذائية بالشركة المصرية لتجارة الجملة بحي غرب المدينة، وذلك للتأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وللقضاء على ظاهرة الاحتكار، كما تابع المحافظ آلية عمل البدالين التموينيين.

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كما تفقد المحافظ، أحد المواقع بحي غرب المدينة، لدراسة تخصيصها لإقامة موقف متعدد الطوابق، للقضاء على الازدحام وخلق سيولة مرورية أمام كافة فئات المواطنين، وتابع محافظ المنيا خلال جولته أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بطريق مصر أسوان الزراعي.

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وتابع "القاضي" أعمال المشروع القومي للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن، والمقام على أرض محلج شركة الوادي لحليج الأقطان بحي غرب المدينة بطريق مصر أسوان الزراعي، ويتضمن إنشاء 78 عمارة، بإجمالي 1872 وحدة سكنية.

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محافظ المنيا إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي حي غرب مدينة المنيا موقف متعدد الطوابق توافر المخزون الرئيسي من السلع الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

الدولة والشباب

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