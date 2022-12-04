الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2023

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

يستمر تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023 حتى نهاية ديسمبر الجاري حتى يستطيع الطلاب دخول امتحانات منتصف العام الدراسي الأول، وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية ، كما حددت الأوراق المطلوبة وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

الاستمارة الالكترونية الصف الثالث الاعدادي 

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية  ليتمكنوا من دخول امتحان الصف الثالث الإعدادي بعد أن فتحت وزارة التربية والتعليم باب تسجيل الاستمارة للشهادة الإعدادية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وطالب الوزارة الطلاب بعد ملء استمارة الصف الثالث الاعدادي وطباعتها باستخدام البريد الإلكترونى المدرسي الخاص بالطالب.

كود دفع استمارة الشهادة الاعدادية والأوراق المطلوبة لتسلميها للمدارس

بالأوراق المطلوبة.. رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

ويستطيع الطلاب ملأ الاستمارة للشهادة الاعدادية من خلال الدخول عبر الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/ ، ويجب عليه تجهيز بعض الأوراق ومنها 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب بالكمبيوتر، أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 205 جنيهات، أصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال، 2 صورة من شهادة الميلاد للطالب، طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات، استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالسم،مبلغ جنيهين رسوم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة على إيصال 33 ع ح، تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.

بطاقة تحقيق الشخصية وإخطار الطالب برقم الجلوس، وبطاقة الإحصاء، عبارة عن الاستمارة الالكترونية للتقديم لامتحان إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022-2023، وتتضمن بيانات عن الامتحانات السابقة، وإقرارا من الطالب وولي أمره بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان أمام لجنة أخرى هذا العام 2022-2023، وهي عبارة عن تصديق خاص بطلبة المنازل ومن في حكمهم ويتم طباعتها مع لصق طابع الدمغة الذي تبلغ قيمته فئة جنيه واحد.

الحساب المدرسي الموحد

يوفر موقع الحساب المدرسي الموحد آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلبة والمعلمين لإصدار البريد المدرسي والإستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم، ويستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على الميل الخاص بتسجيلهم الاستمارة الالكترونية للشهادة الإعدادية، وذلك عبر الضغط على الرابط التالي : 

 

https://office365.emis.gov.eg/

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موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 وجدول الامتحانات للترم الأول

ثم اختيار حساب الطالب ، كتابة الرقم القومي في حالة أقل من 16 عاما يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة، وكتابة كود الطالب، والتحقق من البيانات، وبعد الحصول على كود الطالب يتم ملء الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الإعدادي . 

للشهادة الإعدادية الصف الثالث الاعدادي الاستمارة الالكترونية وزارة التربية والتعليم Office365 كود الطالب

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وائل لطفي

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