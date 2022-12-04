الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يجتمع مع مدرب المحلة لتسوية الخلافات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

في إطار حرص محافظة الغربية على تشجيع الرياضة خصوصا كرة القدم التي تعد مصدر سعادة للجماهير، يجتمع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، مع نيكوديموس بابا فاسيلو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، من أجل تسوية الخلافات التي تحول دون استمراره في تدريب الفريق.

ويستمع المحافظ لشكوى المدير الفني والعقبات التي تواجه استمراره في تدريب الفريق، وما ترتب على ذلك من إثارة للجدل في وسط جماهير المحلة.

وأشار رحمي إلى أن حب جماهير المحلة هو السبب الرئيسي في عودة المدرب، حيث أبدى فاسيلو رغبته في الاستمرار حبا للمحلة وجماهيرها ولاعبي الفريق.

ووجه المحافظ الشكر للنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، الذي لعب دورا كبيرا في إنهاء الأمر لصالح جماهير غزل المحلة.

كما وجه الشكر لمحبي النادي العريق الذين ساهموا في إنهاء الأمر خاصة أحد مسئولي النادي السابقين، الذي رفض نشر اسمه.

محافظ الغربية يستمع لشكوى المدير الفني للمحلة والعقبات استمراره تدريب

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