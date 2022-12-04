انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمطروح 11 ديسمبر

قال الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، إنه تم إنهاء الاستعدادات، لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بكافة مراكز ومدن المحافظة في الفترة من ١١ ديسمبر وحتى ١٤ ديسمبر.

وأوضح أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات للأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة بالمجان، وذلك ضمن خطة الدولة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتحت رعاية وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب.

وأضاف أن بلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة ١٢١ ألفا و٩١٩ طفلا في ٨ إدارات صحية بالمحافظة، بالإضافة إلى تطعيم جميع الأطفال الوافدين من خارج المحافظة عبر منفذ السلوم البري والقادمين من المحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن يتم ذلك من خلال ٦١٤ فريق ثابت ومتحرك منه ٦٠ فريق ثابت و ٥٥٤ فريق متحرك يجوب القرى والنجوع من منزل إلى منزل ومن شقة إلى شقة للوصول إلى كافة الأطفال المستهدفين، بإجمالي ٣ آلاف و٥١ زجاجة طعوم فئة خمسون جرعة.

وكان قد قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان إعلامي سابق له، إنه تم إنهاء الاستعدادات الخاصة لبدء فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والمقرر تنفيذها على مرحلتين في الفترة من 4 إلى 22 ديسمبر الجاري، وتنفذها مديرية الصحة بمطروح تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مراكز المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، والتي تأتي ضمن الحملات الدورية التي تنفذها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة.

وأوضح أنه سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطية على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى اليوم الأحد "4 ديسمبر الجاري" وتستمر حتى الخميس 8 من نفس الشهر، وتشمل إدارات (الحمام، الضبعة، العلمين) فيما تبدأ المرحلة الثانية في الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الحالي، وتشمل إدارات (مطروح، النجيلة، براني، السلوم، سيوه) ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان".