الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس ومستشار وزير التعليم العالي يتابعان انتخابات الاتحادات الطلابية

صرَّح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن انتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2022 - 2023 تسير بالتزام كبير ومتابعة يومية منذ بدايتها 24 نوفمبر الماضي مع تقديم تقارير وافية بشكل دوري حول سير العملية الانتخابية حتى انتهائها، مُطالبًا العمداء بتشجيع الطلاب على المُشاركة الإيجابية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الطلابية، لافتًا إلى أن الإنتخابات الطلابية تسير بنجاح وفقًا للجدول الزمني، حيث بلغ العدد النهائى للطلاب المُتقدمين بعد التنازلات والطعون 796 طالبًا وطالبة، يخوضون انتخابات الاتحادات الطلابية لهذا العام.

وقام الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بالتواجد داخل غرفة العمليات لانتخابات إتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة والتى يتم العمل بداخلها على قدمٍ وساق، بمتابعة وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة.

وأكد الدكتور طايع عبداللطيف، أن غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات لم ترصد أية مشكلات منذ انطلاقها الأسبوع الماضي، وهناك استعدادات تجري لأعلى مستوى بشأنها خاصة مع انطلاق الجولة الأولى اليوم الأحد، وفقًا للمخطط الزمني لها؛ لافتًا إلى أن انتخابات العام الجاري تشهد زيادة في نسب الطالبات المرشحات على المقاعد المختلفة، مضيفًا أنها تقترب من نسبة 50% من إجمالي المشاركين، مشيرًا إلى تخصيص مقاعد انتخابية لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم وفقا للائحة الاتحادات الطلابية، موضحًا أن الجامعات تشهد للعام السادس على التوالي انتخابات الاتحادات الطلابية منذ عام 2017، وبعد إقرار لائحة الاتحادات من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

من جانبه، وجّه الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السادة عمداء الكليات ووكلاءها لشئون التعليم والطلاب بضرورة متابعة الإجراءات داخل اللجان، وتأكد من تجهيز أماكن التصويت والاقتراع ولجان الإشراف والمتابعة.

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