الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تقرير فحص «أتوبيس عين شمس» فى دهس 11 مواطنًا: اختلال عجلة القيادة والفرامل

حادث أتوبيس عين شمس
حادث أتوبيس عين شمس

تسلمت نيابة عين شمس الجزئية، التقرير الفني لفحص الأتوبيس في حادث دهس 11 مواطنًا بمنطقة عزبة النخل، وتبين أن سبب الحادث عدم وجود فرامل.

وتبين أن السائق كان ينزل من الكوبري بسرعة عالية قبل اصطدامه بالناس ودهسهم، وعدم قدرته على التحكم في السيارة عقب اختلال عجلة القيادة منه، فوقع الحادث.

كانت النيابة أمرت بحبس سائق أتوبيس، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بدهس 11 مواطنًا ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإجراء تحليل مخدرات لسائق؛ لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

كان انتقل فريق من نيابة عين شمس الجزئية، إلى مكان حادث دهس أتوبيس لعدد من المواطنين بمنطقة عين شمس لإجراء المعاينة التصويرية لكشف ملابسات الحادث.

أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث استعدادًا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

استمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان فأكدوا أن سائق الأتوبيس فقد السيطرة والتحكم في السيارة التي يقودها خلال هبوطه من أعلى أحد الكباري فاصطدم بدراجة بخارية يستقلها 3 أشخاص، قبل أن يدهس عددًا آخر من المواطنين، لتنتج عنه 7 وفيات و4 مصابين.

نيابة عين شمس الجزئية حادث دهس وجود فرامل الحادث

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وائل لطفي

الدولة والشباب

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