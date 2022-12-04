الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة القناة تقدم برنامجا تدريبيا عن اكتساب مهارات وأساسيات الرسم لطلاب المدارس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أهمية البرامج التدريبية المتوجهة لأفراد المجتمع ودورها في تنمية المهارات، وصقل الخبرات، وإعداد كوادر مدربة قادرة على المنافسة وإثبات الذات في شتى المجالات والتخصصات، ومن أجل تشجيع وتنمية الإبداع والابتكار لدى طلاب وطالبات مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، تابع رئيس الجامعة أن هذه البرامج التدريبية تهدف كذلك لدعم المواهب ورعايتها.

 

في هذا الإطار قدمت الجامعة برنامجها التدريبي عن اكتساب مهارات وأساسيات الرسم وأسلوب تناسق الألوان، وذلك لــ 44 طالبا وطالبة من طلاب ما قبل التعليم الجامعي من مدارس 24 أكتوبر، السلام التجريبية للغات، آمون.

أقيم التدريب بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف تنفيذي الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتور حسام جمال الدين وكيل الكلية لشئون خدمة وتنمية البيئة.

قام  بالتدريب الدكتور أحمد عطيتو أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية، حيث عرف دور الفنون وأهمية الأعمال اليدوية في خدمة الفرد والمجتمع،  وتناول أهمية الرسم في مجالات الطب والعلوم والهندسة، وأوضح مفهوم بناء العمل الفني، وقواعد الرسم، والظل والنور، ومستويات الرؤية المختلفة،  والأدوات والخامات المستخدمة في الرسم، وتضمن البرنامج التدريبي كذلك جزءا عمليا من خلال تدريب الطلاب على قواعد رسم (البورتريه) للجسم والوجه، وتوزيع الظلال والألوان، كما تم عرض الأعمال الفنية للمتدربين في نهاية التدريب.

 

أقيم البرنامج  بإشراف تنفيذي المحاسب  عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

 

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،  استمرار التدريبات التي تنفذها جامعة قناة السويس.

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