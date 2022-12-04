اليوم.. بدء الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بـ 11 كلية بجامعة حلوان

تعقد انتخابات الجولة الأولى للاتحادات الطلابية بكليات جامعة حلوان، اليوم الأحد، والفرز وإعلان النتائج حيث تجرى الانتخابات في ١١ كلية، ويتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بكليات جامعة حلوان وهم كلية الآداب والتجارة وهندسة حلوان والطب والتربية الموسيقية والتربية الفنية والحقوق والتكنولوجيا والتعليم وفنون جميلة وهندسة المطرية والتربية الرياضية بنات بالجزيرة.

وتقام انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة راشد عصام مدير عام الإدارة، أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

ومن المقرر أن تكون انتخابات الإعادة يوم الاثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، و انتخابات أمناء اللجان ومساعدتهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢، انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات أمناء اللجان العليا ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢.

وكان قد أعلن الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أعداد الطلاب المُتقدمين للترشح في الانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأشار التقرير إلى إعلان الكشوف النهائية للانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي، وذلك بعد رجوع أصحاب التظلمات وحذف الأسماء المطعون فيها بطعون مقبولة، وتضمنت الكشوف المعلنة 14086 طالبًا، 12756 طالبة بإجمالي 26842 طالبًا وطالبة.

وأفاد التقرير، أنه تم إعلان الكشوف المبدئية المتضمنة 14819 طالبًا، 13397طالبة بإجمالي 28216 طالبًا وطالبة، وانتهاء مرحلة التقدم بالطعون وفرزها، كما تم فحص تظلمات الطلاب الذين لم ترد أسماؤهم بالكشوف المبدئية ودراسة الحالات المختلفة عن طريق اللجان العليا بالجامعات.