تغييرات في شركات قطاع الأعمال العام.. استقالة العضو المنتدب للشؤن المالية بالقابضة المعدنية

علمت “الدستور” من مصادرها داخل شركات قطاع الأعمال العام، أحداث حركة تغييرات كبرى في الشركات، بدأت بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الدكتور وائل يوسف العضو المنتدب للشئون المالية والموارد البشرية بشركة القابضة للصناعات المعدنية تقدم باستقالته نهاية الأسبوع الماضي، حيث من المقرر أن يتولى رئاسة شركة أخرى لم تفصح عنها المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن التغييرات في رؤساء الشركات التابعة بدأت بشركات القابضة للصناعات المعدنية، حيث يضع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت اهتماما كبير بالصناعات المعدنية، وهو ما ظهر من خلال جولات وزير قطاع الأعمال العام في مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبدأت بزيارة شركة مصر للألومنيوم ثم تغيير رئيسها المهندس محمود سالم بتولي الدكتور محمود العجور منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، في ظل الاهتمام بها من أجل إنشاء مصنع جديد في مدينة سفاجا وتطوير المصنع القديم.

كما زار المهندس محمود عصمت شركة الدلتا للصلب، الذي تم تغيير رئيسها المهندس محمود الفقي وتولي المهندس محمود نصار منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لها، كما تم تغيير كلا من المهندس هاني الخولي رئيس شركة النصر للسيارات، ورؤساء شركات كلا من مصانع النحاس المصرية والنصر لصناعة الزجاج البلور.

وأكدت المصادر على أحداث تغييرات في شركات التابعة للقابضة للأدوية والغزل والنسيج، كما أنه من المقرر أحداث تغييرات لعدد حوالي ١٠٠ رئيس شركة تابعة و٥ قوابض من المقرر أحداث تغييرات بهم خلال الفترة القادمة، مع إحداث تغييرات لرؤساء الشركات المشتركة وممثلي المال العام في الشركات المشتركة في ظل الرؤية الجديدة لوزير قطاع الأعمال العام.