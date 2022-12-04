الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

أهالي إسنا: «حياة كريمة» وفرت كافة الخدمات وأزالت أعباء الماضي

عبدالحميد محمد
عبدالحميد محمد

قال عبد الحميد محمد أحد سكان مركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر، إن المركز كان في السنوات الماضية لا توجد به خدمات يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية، كما أن تهالك شبكات الصرف الصحى أدت إلى انتشار المياه غير النظيفة أمام المنزل وفى الشوارع الرئيسية والفرعية، وكان ذلك سببًا رئيسيًا فى انتشار الأمراض والأوبئة بين الأهالي إلى جانب انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من المياه غير النظيفة، وذكر أن الأهالي داخل المركز عانوا لسنوات طويلة بسبب ذلك الإهمال وزادت أعداد الوفيات بشكل كبير نتيجة لانتشار الأمراض.

وأوضح "محمد"، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، جاءت وإزالة أعباء الماضي بتطوير وإحلال منظومة الصرف الصحى داخل المركز والقرى التابعة له، كما قامت بتوصيل المياه النظيفة لجميع منازل المركز بجانب توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنازل بعد ترميمها وكان ذلك بمثابة حلم لدى جميع سكان المركز بعدما عانوا لسنوات طويلة فى ذلك الإهمال، وأشار إلى أن الأهالي أصبحوا يستمتعون بتلك الخدمات التي وفرتها المبادرة وأصبحوا يعيشون حياة أفضل خالية من الأمراض والمتاعب.

- "حياتنا بكل تفاصيلها اتغيرت وبقت أفضل"

 كما أشاد بالتغيير الذي حل بمنطقة إسنا، والتي طالما عانت من الإهمال الشديد، موضحا "حياتنا بكل تفاصيلها اتغيرت وبقيت أفضل كتير، لدرجة أن الأطفال اتكيفوا مع التطور اللي حصل".

واختتم حديثه شاكراً القائمين على المبادرة الرئاسية وكل من ساهم فى عملية التطوير التى أزالت أضرار الماضي وفتحت أبواب الخير والرفاهية على سكان مركز إسنا، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على تلك المبادرة التى غيرت وجه الريف المصرى وأدخلت الخدمات التى كان يحلم بها السكان .

وكانت قد حققت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الكثير من النجاحات في مختلف المجالات داخل القرى النائية والأكثر فقرًا في محافظات الجمهورية، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية وإنشاء محطات للصرف الصحي وترميم المنازل المتهالكة وإدخال عليها المياه النظيفة والغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية وتزويدها بالأجهزة الصحية الحديثة لعلاج جميع المرضى داخل تلك القرى، كما قامت المبادرة بتنظيم قوافل طبية تجوب جميع قرى المحافظات وتُقدم العلاج والكشف للمرضى بالمجان لينعم سكان القرى بحياة أفضل خالية من الأمراض والمتاعب.

الرئاسية حياة كريمة الامراض والاوبئة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية المنازل المتهالكة انتشار الأمراض لرئيس عبد الفتاح السيسي قرى المحافظات

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