«كمبروسر» يقتل صاحب محل كاوتش الدقهلية

لقي صاحب ورشة لإصلاح كاوتش السيارات مصرعه، الأحد، متأثراً بإصابته إثر انفجار «كمبروسر» هواء في الورشة التي يعمل بها بقرية ميت محمود التابعة بمركز المنصورة، في محافظة الدقهلية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة، بوقوع حادث انفجار كمبروسر في قرية ووجود مصاب داخل ورشة لإصلاح كاوتش السيارات على طريق طناح – ميت فارس.

وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة شخص يدعى الوصيف عبدالنبي الوصيف، 50 سنة، صاحب ‏مركز صيانة لإصلاح كاوتش السيارات‏، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي، لإنقاذ حياته إلا أنه توفى هناك، وتم إيداع الجثة في ثلاجة حفظ الموتى لحين اتخاذ الإجراءات القانونية.