مناشدات لوزير التعليم بإعادة النظر في تخفيف منهجي رابعة وخامسة ابتدائي

أرسل أولياء أمور طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي استغاثة عاجلة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للنظر في تخفيف المناهج.

وقالت فاطمة فتحي، ولي أمر، في حديثها مع وزير التربية والتعليم بجروب «مستقبل أولادنا»: «رفقا بأولادنا طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي فقد استبشرنا خيرا وما زلنا مستبشرين أن يتم النظر في طلب تخفيف كم المنهج.. مع أول تصريح للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم سعدنا بخبر تخفيف منهج الصفين الرابع والخامس ومع توليه الحقيبة الوزارية كانت هناك تصريحات سابقة من الوزير السابق الدكتور طارق شوقي بعد طلبات الإحاطة التي قدمت من النواب في منهج الصف الرابع أن المنهج وضع بمعايير لا تتناسب مع طبيعة العام المصري وأن منهج الترم الأول فقط يحتاج لـ١٨٠ يوما وعلى هذا تم إلغاء أجزاء وترحيل أجزاء أخرى من الترم الأول إلى الثاني وأجزاء من الترم الثاني إلى ما بعد العام الدراسي وفعليا لم تدرس».

وأضافت في رسالتها: «لكن مع أن المتبقي من الترم أقل من شهر ورغم أن أبنائنا خاضوا امتحانين ومتبقي المهام الأدائية وأنهكوا عقليا وجسمانيا ونفسيا بسبب أنه لم يتم التخفيف، فالمنهج كما هو رغم أن المنظومة تعتمد على إعطاء كل طرق الحساب لكن في درس فقط وليس كالسابق يفرد لها وحده كاملة ورغم أن المدرسين اشتكوا من الكم معبرين عنه (أنهم بيجروا بالمنهج ويتم شرح درسين في الحصة) مع أن وقت الحصة لا يتعدى 35 دقيقة، فكيف لطالب في العاشرة من عمره أن يتحمل هذا الكم ويفهمه ويطبقه».