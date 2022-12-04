بعضها يتحول لفنادق ومتنزهات ومدارس.. ما مصير ملاعب مونديال قطر؟

أكد موقع "ذا مانوال" الأمريكي، أن كأس العالم لكرة القدم مونديال قطر 2022 على وشك الانتهاء، في 18 ديسمبر الجاري، ونظرًا للحرارة الشديدة في منطقة الشرق الأوسط، فهذه هي المرة الأولى التي تنطلق فيها نهائيات كأس العالم في وقت متأخر جدًا من العام.

وتابع أن الملاعب الثمانية تعد من أكثر الملاعب التي يمكن الوصول إليها في تاريخ كأس العالم، حيث تقع جميعها على بعد حوالي 20 ميلاً من العاصمة القطرية الدوحة، واستاد البيت هو الأبعد على بعد 22 ميلاً شمال العاصمة، على حافة الصحراء، ويُقصد بكل مكان أن يعكس الطابع الفريد للعمارة العربية بالإضافة إلى الإشارة إلى مستقبل مستدام في المظهر والاستخدام، كما تم تجميع المباني لإيواء المشجعين وخدمة غرض جديد في نهاية الحدث الرياضي، ومن المقرر فصل أكثر من 170 ألف مقعدا والتبرع بها للدول النامية بعد البطولة.

ستاد البيت

انطلقت كأس العالم في 20 نوفمبر في ملعب البيت، وهو، حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نسخة مختصرة من الخيام التقليدية التي يستخدمها البدو الصحراويون في المنطقة، حيث تم تصميم الملعب ليكون شبيهاً بهذه المساكن.

توضح شركة Popular Mechanics أن الجزء العلوي من البيت مصنوع من "غشاء الألياف الزجاجية المنسوج PTFE (بولي تترافلورو إيثيلين) الذي يساعد في الحفاظ على برودة الملعب.

وأكد الموقع أن هذا الاستاد إرث عربي يجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر، وبعد انتهاء البطولة، أعلنت وزارة الثقافة والرياضة القطرية، أن هذا التراث الثقافي سيوجه إلى شباب الدولة من خلال فتح الملعب للجمهور وعدد من الأنشطة الترفيهية المنظمة، وسيشمل ذلك ركوب الجمال والخيل ومناطق اللعب ومحطات التمرين وسط المساحات الخضراء الضخمة التي تنتشر في أكثر من 30 ملعبًا لكرة القدم، كما ستقوم قطر بتقليص عدد مقاعد البيت الذي يتسع لـ60 ألف مقعد إلى 40 ألف مقعد، مع إزالة الطبقة العليا وتوزيع المقاعد على العديد من الدول النامية.

لوسيل

وأكد الموقع، أنه على الرغم من أن البطولة بدأت في ستاد البيت، إلا أنها ستختتم في استاد لوسيل، "أكبر وأحدث ملعب" في كأس العالم، والذي صمم ليتسع إلى 80 ألف مشجع.

وتابع أن واجهة لوسيل مغطاة بألواح مثلثة على إطار فولاذي، ومن المفترض أن تشبه الزخرفة الإضافية الفن المحلي القطري، حيث تم بناء سقف PTFE من نسيج الألياف الزجاجية للسماح بدخول الضوء والاحتفاظ بتكييف الهواء مع الحفاظ على الرياح والرمال المحيطة، تتضمن خطط ما بعد البطولة القطرية في لوسيل توفير إسكانًا ميسور التكلفة في الطبقة العليا، ومحلات تجارية، ومحلات بقالة، وعيادات صحية.

أحمد بن علي

يقع هذا الملعب في أم الأفاعي، وهي مدينة قطرية تاريخية على حدود الصحراء، ويعكس الملعب ضواحي المدينة الرملية بواجهة متموجة من الكثبان الرملية تتميز بـ "أنماط هندسية معقدة"، ومن المفترض أن يعكس التصميم جمال الصحراء القاحل والنباتات والحيوانات المحلية والتجارة التجارية التي تجري هناك.

وتقول قطر إنه تم إعادة استخدام أكثر من 80٪ من مواد بناء الاستاد من الساحة الأصلية التي احتلت المكان مع الاحتفاظ بأشجارها المزخرفة ومناظرها الطبيعية، وستتم إزالة 20 ألف مقعدًا من مقاعد أحمد بن علي البالغ عددها 40 ألف مقعد وإعادة استخدامها في أعقاب نهائيات كأس العالم، بينما ستستضيف المساحة المتبقية فريقًا محليًا لكرة القدم.

استاد المدينة التعليمية

وفقًا للفيفا، يتميز استاد المدينة التعليمية الذي يتسع لـ 45 ألف مقعدًا بواجهة ثلاثية تتجمع معًا في تصميم هندسي معقد يشبه الماس يتغير لونه مع قوس الشمس عبر السماء العربية، هذا التألق المعدني يرمز إلى "الجودة والمتانة والمرونة"، وبعد انتهاء البطولة ستتم إزالة الطبقة العلوية المعيارية بعد كأس العالم، وسيتم التبرع بالموقع للطلاب وأعضاء هيئة التدريس المحليين لرفع البنية التحتية الرياضية في البلاد.

الثمامة

ترحب الثمامة بالزائرين القادمين من مطار الدوحة الدولي القريب، وهو تصميم أشبه بالقبعة العربية "الطاقيه"، وتصميم الاستاد بهذا الشكل هو رمز للجزء الداخلي البارد في الثمامة، المحمي بالمثل من أشعة الشمس الشديدة والحرارة.

وبعد نهائيات كأس العالم، تخطط قطر لاستبدال المدرجات العلوية في الاستاد بفندق صغير يطل على الملعب، وفي الخارج من المقرر أن يستمتع الجمهور بمنتزه بمساحة 12 فدانًا.

ملعب 974

ملعب 974 جديد غير تقليدي، ومثال لحياة قطر كمركز للتجارة البحرية، نظرًا لأن المدينة محاطة بالخليج العربي، تم بناء الملعب 974 من 974 حاوية شحن متصلة بواسطة فولاذ معياري، ويقع في منطقة تهب فيها الرياح ، ويتم تبريده بالهواء الطلق بدلاً من مكيف الهواء، بعد البطولة الدولية ، سيتم تفكيك الملعب الذي يتسع لـ40 ألف مشجع.

استاد خليفة الدولي

استاد خليفة الدولي هو الملعب الوحيد الذي لم يتم تشييده لكأس العالم، بدلاً من ذلك تم تجديد المبنى بطبقة جديدة بحيث يمكن أن يتجاوز سعة 45 ألف زائر، وسيبقى كما هو دون تغيير بعد انتهاء البطولة.