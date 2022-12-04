الكاثوليكية تعلن إضاءة شجرة الكريسماس في موطن المسيح «بيت لحم»

قال المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان، عبر بيان رسمي صدر منذ قليل، أن مدينة بيت لحم، احتفلت بإضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد.

وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا: "من مدينة المهد انطلق فجر جديد، وبدأ التاريخ حاملاً معه روحًا جديدة هي روح المحبة والسلام والطمأنينة، ولكن هذه المدينة وكل فلسطين، لم تنعم بالسلام والأمان، وقد آنّ الأوان أكثر من أي وقت مضى لإنهاء معاناة شعبها الذي ولد وعاش على هذه الأرض منذ الأزل، بنى فيها حضارة وثقافة يعتزّ بها، يصونها ويحميها، ويؤكّد على وجوده فيها حتى الأبد".

وأشار إلى أن رسالة الميلاد لهذا العام ’روح الميلاد تجمعنا‘، أي روح الميلاد هي التي تجمع العالم وتقرب بين شعوبه، فبيت لحم التي تجمع العالم حول رسالتها لتعطي بيت لحم وفلسطين العدل الذي تستحقه، والسلام لأهلها.

وأوضح أن بلدية بيت لحم تحتفل هذا العام بذكرى مرور 150 عامًا على تأسيسها، كما تمر هذا العام مناسبة مهمة لمدينة بيت لحم وفلسطين، هي الذكرى العاشرة على إدراج "مكان ولادة السيد المسيح: كنيسة المهد ومسار الحجّاج" على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، مشيرًا إلى أنها مناسبة نفخر بها كفلسطينيين، ووسيلة مهمة للحفاظ على الإرث العظيم لهذه المدينة.

وحضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الكنائس ورجال الدين والآلاف من المواطنين والسياح الأجانب الذين وصلوا إلى بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. وتخلله عروض فنية وموسيقية وتراتيل ميلادية لفرق أجنبية ومحلية.