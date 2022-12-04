الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تنظم المؤتمر الدولي للدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المؤتمر الدولي الثالث للدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر بالمقر الرئيسى للأكاديمية، والذي ينظمه مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وافتتح المؤتمر الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، بكلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور علاء عبد الواحد عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، وأكد نائب رئيس الأكاديمية فى كلمته أهمية الدراسات المستقبلية خاصة فى ظل شروط عدم اليقين التي تسود العالم ،

كما أشار إلى أن بأن اختيار يوم 2 ديسمبر كيوم لبدء المؤتمر يأتي اتساقاً مع اختيار اليونسكو فى نوفمبر

2021 ذلك اليوم كيوم عالمي للمستقبل، كما أكد على أهمية الدراسات المستقبلية فى الدراسات الجامعية حيث أنه تم إنشاء درجات علمية فى استشراف المستقبل بالجامعات والمعاهد مما قد يساعد فى تأهيل جيل من الخريجين قادر على استشراف المستقبل لإعداد السيناريوهات والخطط المختلفة لمجابهة المخاطر واقتناص الفرص.

من جانبه أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى كلمة ألقاها نيابه عنه

أ.د. أحمد جبر – المشرف العام على المجالس النوعية المتخصصة ، ان أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال المجالس النوعية واللجان الوطنية تحرص على دعم كل المبادرات الوطنية التى تسهم فى وضع خطط طريق لمتخذ القرار.

كما أكد على أهمية هذا المؤتمر للاستماع إلى العلماء والخبراء فى المجالات المستقبلية عامة

والمخاطر خاصة وعلى رأسها أزمة التغيرات المناخية والثناء على نجاح مصرفى تنظيم قمة

المناخ Cop 27، و كذلك الاسهام المنتظر من السادة العلماء فى موضوعات المستقبل وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر والأزمة الروسية الأوكرانية.

يشارك فى المؤتمر العديد من المتحدثين والباحثين من (مصر – الولايات المتحدة – المملكة المتحدة –

المانيا – كندا – الامارات العربية المتحدة).