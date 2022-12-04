«سبايك لى»: مستقبل صناعة السينما يعتمد على الجيل القادم

قال المخرج العالمي سبايك لي، خلال جلسته النقاشية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، والمقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إنه سعيد لمقابلة محبيه وصناع السينما خلال الندوة النقاشية.

وأضاف: "خلال أعمالي ومشواري الفني يجب أن تتوافر في كل شخص أخلاقيات المهنة للحفاظ على ما يريد تقديمه في أجواء مريحة".

وأكد أن مستقبل صناعة السينما يعتمد على الجيل القادم من صناع السينما، بإمكانهم إحداث ثورة في الصناعة وتقديم أعمال بالموبايل مطالبًا بحصولهم على الحرية في العمل.

وأضاف أن هناك الكثير من العظماء كل مرة يرى الفيلم يجد أداء دينزل واشنطن مختلفًا تمامًا، واعتبر نفسه مدرسًا للمخرجين ومقدمي الأفلام.

يذكر أن سبايك لي مخرج ومنتج وممثل أمريكي من مواليد 1957، ولد لأب عازف موسيقى جاز وأم مدرسة أدب وفنون، انتقل مع عائلته وهو صغير للعيش بنيويورك، درس بمدرسة جون ديوي الثانوية، والتحق بعدها بكلية مورهاوس.