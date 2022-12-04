«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية بالمجان ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 3 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بدءًا من اليوم وتستمر لمدة يومين.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ الكوبائية مركز أسوان بمحافظة أسوان، والدخيلة مركز العجمي بمحافظة الإسكندرية، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم بمحافظة القاهرة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

تخصصات القوافل

وأضاف أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

تقديم الخدمات العلاجية المجانية لمليون و119 ألف مواطن

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمليون و119 ألفًا و229 مواطنًا، من خلال 896 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 158 ألفًا و826 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 229 ألفًا و456 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى تحويل 11 ألفًا و809 حالات للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار»، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.