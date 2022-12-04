الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين

إسحاق هرتسوج
إسحاق هرتسوج

توجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، إلى البحرين، اليوم الأحد، في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي إلى المملكة البحرينية.

وأفاد مكتب هرتسوج بأن الرئيس يقوم بهذه الزيارة بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب وفد من ممثلي الصناعة والأعمال.

وقال هرتسوج، قبل مغادرته، إن الزيارة تعد "خطوة تاريخية أخرى في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".

الرئيس الإسرائيلى يزور الإمارات

وكذلك، يحل الرئيس الاسرائيلي، غدًا الإثنين، ضيفًا على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان.

ومن المتوقع أن يتضمن الاجتماع محادثات بشأن التعاون في قطاع الفضاء.

في وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتعامل مع منظومة الاستعمار الإسرائيلي كنظام "أبرتهايد".

وأكدت الخارجية في بيان صحفي، أن دولة الاحتلال ماضية ليس فقط في تكريس الاحتلال، إنما أيضا في تحقيق المزيد من عمليات (تطبيق السيادة) والضم لجميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية التوسعية والمواقف والتصريحات أصبح يطلقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وحملت دولة الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها، وعن إغلاق الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2009 وحتى الآن للأفق السياسي لحل الصراع، ومحاولة وأد العملية السياسية، والبعد السياسي للصراع، واستبداله بحلول عسكرية، من شأنها شرعنة الاحتلال، والاستيطان، وضرب مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.

إسرائيل البحرين الرئيس الإسرائيلي الإمارات القدس الدول العربية

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وائل لطفي

الدولة والشباب

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