الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار شوادر «كلنا واحد» فى استقبال المواطنين

كلنا واحد
كلنا واحد

تواصل شوادر ومنافذ «كلنا واحد» استقبال المواطنين للحصول على سلع بأسعار مخفضة، بعد مد المبادرة لنهاية العام.

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى تم إطلاقها يوم 1/9/2022 حتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2022، وذلك لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسلة، 1051 فرعًا، 4 شوادر بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، على أن تتضمن كل قافلة السلع الغذائية والاستراتيجية، من سكر ولحوم، وأرز، بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

شوادر ومنافذ كلنا واحد أسعار مخفضة سلع مبادرة كلنا واحد الموقع الرسمى لوزارة الداخلية السلع الغذائية

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الدولة والشباب

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