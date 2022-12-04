التحفظ على 6000 لتر سولار مدعم معبأ فى مصبغة بالمحلة الكبرى

تحفظت مديرية التموين بمحافظة الغربية على 6 آلاف لتر سولار مدعم معبأ داخل "تانكات" حديدية، داخل مصبغة بمدينة المحلة الكبرى، وذلك لاستخدامه فى غير الغرض المخصص له، ودون تصريح من الجهات المختصة.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية من ضبط صاحب مصبغة لتجميعه 6000 لتر سولار بداخل 2 تانك حديدي، لاستخدامه في غير الغرض المخصص له، دون تصريح من الجهات المختصة، وتم تحريز المضبوطات على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة، لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز بسيون، وذلك خلال 24 ساعة.

وكانت الحملة، التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش على المخابز فى مركز بسيون، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لمنظومة الخبز.