استشاري يكشف سبب انتشار بكتيريا المكورات العنقودية في بريطانيا

كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة، تفاصيل انتشار بكتيريا المكورات العنقودية في بريطانيا، قائلًا إنها ليست جديدة لكنها منتشرة بشكل كبير وتصيب الأطفال والكبار.

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» الأحد، أن بكتيريا المكورات العنقودية من أهم أسباب التهاب اللوزتين، متابعًا: «كل سنة تكون هناك حالة أو حالتان وفاة من الأطفال بسبب بكتيريا المكورات العنقودية، لكن ما حدث في الأسابيع الماضية أنه تم رصد 6 حالات وفاة وهذا أمر مقلق».

وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي دليل على أن بكتيريا المكورات العنقودية أصبحت أشرس من قبل، مضيفًا: «على الأغلب التفسير الأوقع أن الإغلاق المتكرر أثناء جائحة كورونا أدى إلى انخفاض مناعة الناس حتى للبكتيريا المعروفة وهذا سبب حدوث الأعراض الشديدة التي أدت لوفاة الأطفال.

وأوضح سليمان أعراض الإصابة ببكتيريا المكورات العنقودية عند الأطفال، حيث تتمثل في ارتفاع في درجة حرارة الجسم، حدوث طفح جلدي وداخل الحلق، والجفاف، أما في الكبار فتكون الأعراض أكثر وضوحًا مثل ارتفاع الحرارة والتهاب الحلق واللوزتين.