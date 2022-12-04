بالتزامن مع مباراتها اليوم.. أفضل المناطق السياحية في السنغال

السنغال هي واحدة من تلك البلدان التي تستحق الزيارة إنها دولة إفريقية بها العديد من الأماكن للزيارة للسياح، فهي بلد يتمتع بنظم نقل واتصالات وأنظمة أمنية رائعة مما يجعله جيدًا للسياحة.

وبالتزامن مع مباراتها اليوم في كأس العالم 2022، المقام بدولة قطر، سنقدم لكم بحسب موقع thetravel، أفضل مناطق للزيارة في السنغال، خلال السطور التالية.

داكار

داكار هي عاصمة السنغال وأكبر مدينة في البلاد، هي نقطة الجذب الأولى التي يجب على المرء مراعاتها عند زيارة البلد. إنها مدينة نمت من كونها مدينة ساحلية، وتقع المدينة في مكان استراتيجي حيث يمكن للمرء الاستمتاع بالسهول القاحلة في الشرق والجانب الآخر من الحياة الساحلية.

يوجد في المدينة العديد من المتاحف والآثار الفنية الأفريقية للاستمتاع بها، ويمكن للمرء أيضًا التسوق على ساحلها والتجول في بعض الجزر من بين أشياء أخرى.

بوبينجويني

تم العثور على Popenguine على الجانب الجنوبي من داكار، إنها مدينة صغيرة معروفة بمناطق الجذب الطبيعية الجميلة فيها، المكان الأكثر جاذبية للزيارة في هذه المدينة هو المحمية الطبيعية التي كانت محمية لفترة طويلة من قبل الحكومة وبالتالي توفر ميزات طبيعية، وتحتوي المحمية على شواطئ رائعة وبيئة قاحلة ومنحدرات ومناظر طبيعية نظيفة.

تشتهر المنطقة أيضًا بالجدران الصخرية الوعرة، في Cap de Naz، وبحيرة شهيرة باتجاه المحيط الأطلسي، وهناك العديد من أنواع الطيور التي يمكنك اكتشافها في المنطقة على مدار السنة.

القديس لويس

سانت لويس مكان فريد آخر للسائحين لزيارته والاستمتاع به في السنغال، وتقع هذه البلدة بجوار نهر السنغال الذي يعتبر مبدعًا للغاية.

من خلال زيارة مدينة سانت لويس القديمة، سيكتشف الزائر الكثير عن المدينة القديمة، والتأثير الفرنسي على تاريخها، والواجهات البيضاء، والمباني القديمة على الطراز الفرنسي، وأكثر من ذلك بكثير، ومن خلال الإقامة حول هذه المدينة القديمة، يمكن للسياح أيضًا الاستمتاع بمهرجانات مختلفة مثل مهرجانات الجاز.

جوال فاديوث

إنها مدينة صيد تتميز بثقافة وأسلوب حياة فريدان للغاية وستجذب العديد من الزوار، سيكون من دواعي سرور المرء أن يكتشف الأرصفة البحرية المتمايلة وزوارق الأخشاب الملطخة بالملح، فالمدينة من الأيام الخوالي وظلت على حالها مع التاريخ المعروض في كل مكان.

إنها مدينة مسالمة بالنسبة لأي شخص لمعرفة المزيد عن البلد وشعبه وثقافته. تقدم المدينة مطاعم خاصة ومذهلة للمأكولات البحرية لأنها مدينة ساحلية، ويمكن للمرء أيضًا اختيار عبور الخليج إلى جزيرة فاديوث لمزيد من مناطق الجذب وجمع الأصداف البحرية.

توبا

مناطق الجذب في توبا فريدة من نوعها عن بقية البلاد، إنها مدينة دينية لها الكثير من التاريخ المتعلق بالدين، فهي موطن الجامع الكبير الضخم. إنه هنا حيث توجد أضرحة الحج والمآذن التي تلوح في الأفق والعديد من عوامل الجذب الأخرى، وقبر الشيخ آمادو بامبا مباكي في هذه المدينة.

تستقبل المدينة سنويًا العديد من السياح الذين يستمتعون بالتعرف على تاريخ البلاد والمزيد عن الإسلام والحياة الاجتماعية، وفي المنطقة المسجد رائع ويجب أن يزوره أي زائر لتوبا.

جزيرة جوري

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الابتعاد عن الريف وزيارة جزيرة، فإن جزيرة جوري في السنغال هي المكان المثالي، وهذه جزيرة لديها الكثير من التاريخ حول تجارة الرقيق، ويتم استخدامه كمركز احتجاز وتجارة للعبيد، ويحب العديد من الأمريكيين الأفارقة زيارة المكان للتاريخ الذي يحتفظ به.

لا تزال الجزيرة بها العديد من المباني القديمة التي كانت تستخدم خلال تجارة الرقيق، وتظهر هذه المباني حيث تم إغلاق العبيد والأنظمة التي تم استخدامها، إنها أيضًا جزيرة مثيرة للاهتمام للزيارة لأنها سلمية وهادئة للغاية.

بينك ليك

تمامًا كما يوحي الاسم، البحيرة ذات لون وردي-أرجواني، وتُعرف أيضًا باسم بحيرة ريتبا وتحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا من النوع الواحد والملح وراء لونها المميز، وتوفر زيارة البحيرة للزوار تجربة فريدة لا مثيل لها لطبيعتها، ويمكن للمرء زيارة البحيرة ومشاهدة المنطقة المحيطة الغنية بالنباتات والطيور الخضراء.

تجربة غروب الشمس في هذا المكان هي أيضًا متعة فريدة جدًا للزائر، والبحيرة ليست بعيدة عن العاصمة داكار.

منتزه سالوم دلتا الوطني

يجب على السائح في داكار زيارة منتزه سالوم دلتا الوطني، وهي عبارة عن حديقة تغطي أكثر من 190 ألف فدان من الأرض، وقد تم تأسيسها عام 1976، وتوجد حديقة واحدة في دلتا سالوم بين شمال الأطلسي ونهر السلوم.

هذه حديقة معروفة جيدًا باستضافة العديد من أنواع الطيور التي تعد نقطة جذب كبيرة وغابات المنغروف والسافانا، ولديها مناطق مثيرة للاهتمام والتي تعتبر أيضًا مواقع تراثية لليونسكو، ومن المفيد أيضًا القيام برحلة بالقارب على الطراز الأفريقي في المنطقة.

نهر السنغال

إنه نهر يمتد بطول 1،086 كم في غرب إفريقيا ويشكل حدود السنغال وموريتانيا، ونهر السنغال هو معلم خاص وجذاب في المنطقة معروف جيدًا بتقديم مناظر رائعة وحياة بحرية وتاريخًا رائعًا.

تم استخدام النهر من قبل المجتمعات السنغالية لفترة طويلة وبالتالي أصبح رمزًا في المنطقة، إنه يشكل أساس معيشة العديد من المجتمعات ويمكن للمرء معرفة المزيد عن هذا التاريخ.

حمار

إنها منطقة فريدة ومثيرة للاهتمام تزورها ساعة واحدة فقط خارج العاصمة داكار، وهي المنطقة الأكثر خصوبة في البلاد ويتم فيها الكثير من الأنشطة، وهناك صيد الأسماك والشواطئ والأسواق وغير ذلك الكثير من المجتمع للزوار المهتمين بمعرفة المزيد عن الناس.