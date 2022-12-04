الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا نيقولا أنطونيو يترأس احتفالات الروم بعيد القديسة بربارة في طنطا

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

قال مركز كنيسة الروم الارثوذكس الاعلامي في بيان له ، إن المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها  ترأس القداس الإلهي احتفالا بعيد القديسة بربارة، بمعاونة الأرشمندريت الأب نقولا فانوس في كنيسة القديس جيورجيوس. وبحضور مجلس رعية الكنيسة والمؤمنين.

بعد ذلك تم الصلاة على القمح المسلوق (البليلة) القمح المسلوق، والذي يعد تقليدا في الكنيسة الأرثوذكسية المقدسة احتفالاً بالقديسة بربارة، في قاعة القديس مرقص الملحقة بالكنيسة.

من جهة أخرى،كان  البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، قد رفع الأسقف جرمانوس إلى مرتبة متروبوليت فخري على الإيبارشية التاريخية دامياتا في دير القديس سابا البطريركي التاريخي المقدس، يوم تذكار القديس أندراوس.

وذلك بعد انتخابه من المجمع المقدس يوم 24 نوفمبر 2022 خلال اجتماعه برئاسة صاحب الغبطة بابا ثيودروس الثاني.

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وائل لطفي

الدولة والشباب

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