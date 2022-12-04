الرئيس السيسى يوصى طلبة كلية الشرطة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر

أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءًا أصيلًا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية.

وقام الرئيس السيسي صـباح اليـوم بزيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشـرطة، كما حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.