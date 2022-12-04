الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7 مواطنين بينهم 6 مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

مشاجرة
مشاجرة

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، على مشاجرة بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب المحافظة وقعت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة وتم ضبط 7 من المشاركين فيها من بينهم 6 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى وسوهاج العام.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من اللواء أحمد فجر، نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها ونقل المصابين للمستشفى.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز بين طرفين  وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة متهمين من الطرف الثاني" 2 " بندقية خرطوش عيار 12 وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما علي الأخر بالضرب واتهم الطرف الأول الثالث والرابع من الطرف الثاني بإطلاق أعيره من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهما مما نتج عنه الإصابات المشار إليها  بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن سوهاج مشاجرة مركز شرطة المنشأة مستشفى سوهاج الجامعى سوهاج العام اللواء محمد عبدالمنعم شرباش

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الدولة والشباب

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