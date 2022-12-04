الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان البحر الأحمر يقيم حوارًا مع المخرج العالمي «سبايك لي»

الممثل العالمي سبايك
الممثل العالمي سبايك لي

يقيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية اليوم الأحد، جلسة حوارية مع المخرج والممثل العالمي «سبايك لي» في تمام الساعة الرابعة مساءً، للحديث عن مشواره الفني، وكواليس فيلم "مالكوم إكس" الذي يُعرض في المهرجان، والذي احتوى على مشاهد محورية تدور في مكّة المكرّمة.

يذكر أن سبايك لي، أحد أهم المخرجين في تاريخ السينما، قدّم نفسه إلى الجماهير بصورة مذهلة منذ أن عُرض فيلمه الطويل الأول "يجب أن تحصل عليها" (1986) في مهرجان كان السينمائي، كما أنه أثبت قيمة الممثلين ذوي الأصل الأفريقيّ في السينما الأمريكية في أعماله الأولى، مثل، افعل ما هو صواب" (1989)، "حُمّى الأدغال" (1991)، "مالكوم إكس" (1992)، "خدع" (2000).

ساهم سبايك لي بتغيير المشهد السينمائي وتأثّر به عددٌ لا يحصى من المخرجين من جميع الأعراق، كما أخرج مجموعة متنوعة من الأفلام في العديد من الفئات المختلفة وحاز بها على إعجاب الكثير، فقد قدّم عالم الجريمة والسفّاحين من خلال فيلم "صيف سامّ" (1999)، وعالم كرة السلّة من خلال فيلم "حصل على لعبة" (1998)، وعالم السرقة من خلال "إنسايد مان" (2006)، وعالم ما بعد 11 سبتمبر في نيويورك من خلال فيلم "الساعة الخامسة والعشرون" (2002).

وحاز على جائزة الأوسكار لأفضل نصّ مقتبس عن فيلم "بلاكككلنزمن" (2018). بالإضافة إلى عمله في الأفلام الطويلة، لي هو مخرج أفلام وثائقية في أعمال منها: "فتياتٍ صغيرات" (1997)، وفيلم "عندما تنكسر السدود" (2006)، كما أنه مُخرج موسيقي، قاد العديد من الإعلانات الأكثر شهرة في العالم.

ويستضيف المهرجان أيضًا العديد من النجوم، ضمن مجموعة مميزة من الجلسات الحوارية المثرية المباشرة، التي ستقام خلال الدورة الثانية من المهرجان، حيث ستحفى الجلسات بالمخرجين والممثلات والممثلين اللامعين المشهود لهم بالتألق، وصانعي الأفلام العالميين، ومن المتوقع أن تحظى جلسات الممثل الكبير جاكي شان، ومخرج فيلم "الشقراء" أندرو دومينيك والجلسة المعلن عنها مسبقاً لمخرج فيلم "العظام وكل شيء" لوكا جوادانيينو، باهتمام المتابعين للجوائز العالمية لهذا العام.

وسيشمل برنامج الجلسات الحوارية كلاً من: الفائزين بجوائز الأوسكار سبايك لي وجاكي شان والمرشحين لجائزة الأوسكار ولوكا جوادانيينو والممثلين الأسطوريين ونيللي كريم ورانبير كابور وهريثيك روشان. والمخرجين العالميين جوريندر شادا، أندرو دومينيك، فاتح أكين، عادل العربي وبلال فلاح، كوثر بن هنية، ميشال أوسيلوت، وجاسبر نوي.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي جلسة حوارية الممثل العالمي سبايك لي سبايك لي برنامج الجلسات الحوارية

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