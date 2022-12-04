تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على طاولة النواب اليوم

يواصل مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد، ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

وتعقد لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعها اليوم الأحد 4 ديسمبر لمناقشة إشكاليات تدني أسعار توريد محصول قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات زراعته والاتجاه إلى تطبيق المنظومة الجديدة لزراعته لزيادة الإنتاجية المحصولية.

جاء ذلك وفقًا لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، هشام الشعيني، فتحي قنديل، جابر أبوخليل، أحمد عبدالمنعم إسماعيل، عبدالفتاح محمود الشحات، سحر صدقي خليفة، حنان عبدالمنعم عوض، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما تناقش اللجنة التشريعية، قرار رئيس الجمهورية، رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة من خلال مؤسستها المالية التنموية «الوكالة الفرنسية للتنمية AFD»، (من حيث طريقة إقرارها).

كما تعقد اللجنة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وتنظر مشروع قانون مُقدمًا من النائب عبدالمنعم إمام، وآخرين بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.