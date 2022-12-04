الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الفنانة جيهان فايز تفتتح معرضها «تكايا- متون 2» فى جاليرى النيل.. الثلاثاء

معرض تكايا
معرض تكايا

تحتضن قاعة النيل للفن التشكيلي بالزمالك، في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 6 ديسمبر، فعاليات المعرض الشخصي، للفنانة التشكيلية جيهان فايز، والذي يقام تحت عنوان «تكايا- متون 2».

وفي تقديمها للمعرض، تقول «فايز»: «لم تكن التكايا مليئة برائحة الطعام وفقط، ولم تكن تهدف إلى إسكات أصوات البطون وإيواء الأجساد الباردة، بل كانت التكايا مليئة بالأحداث والأصوات والصور والروائح والأحاديث والرؤي، وعنوانًا للتجليات الصوفية ومركزًا لتطوير الفكر والموسيقى والشعر وأحد مراكز الترقي الروحي والعبادة الخالصة، وإيقاعات الأجساد النحيلة المتمايلة على أصوات حفيف الأقدام وهمهمات العارفين وتضرعات الخائفين الآملين.

فالتكايا كالمرايا عكست على صفحاتها الكثير من( متون) تاريخنا، فكانت المأوي للعارفين والصالحين، و"التكايا" قد بنيت لحاجات دراويش المتصوفة.

وتضم "التكايا"، بشكل دائم أو مؤقت عائلة شيخ الطريقة ومريديه، وبل عابري السبيل والحجاج، فقد كانت "التكية"، تمثل لبنة أساسية في الطرق الصوفية.

والفنانة جيهان فايز، سبق لها وشاركت في العديد من المعارض الجماعية، نذكر من بينها: صالون الشباب الثامن 1996، صالون الأعمال الفنية الصغيرة الثاني 1998، معرض "مانفيستو" عام 2019، كما سبق وأقامت معرضها الخاص في جاليري النيل خلال العام 2020 تحت عنوان "متون".

في سياق متصل، يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 6 ديسمبر، المعرض الفردي الخاص للفنان التشكيلي، شاكر الإدريسي، والذي يقام تحت عنوان "موسم الحصاد"، ويستمر حتى 17 ديسمبر الجاري، وذلك بقاعة الباب ــ سليم، والتابعة لمتحف الفن المصري الحديث، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

والفنان شاكر الإدريسي، أقام العديد من المعارض الفردية والخاصة، نذكر منها: معرض "روح" بقاعة راتب صديق بأتيليه القاهرة 2007، معرض "الأرض"، وغيرها.

كما شارك في العديد من المعارض التشكيلية الجماعية، من بينها: معرض "ليالي المحروسة" بمحكي القلعة، معرض حصاد 25 عام. معرض "اتنين..اتنين"، معرض "المسار"، معرض "حكايات شعبية" بجاليري بيكاسو، معرض "النصر والسلام"، ومعرض "أجندة" في دورته الخامسة عشر بمكتبة الإسكندرية. 

الفنانة جيهان فايز تفتتح معرضها تكايا جاليرى النيل للفنون في الزمالك معرض موسم الحصاد الفنان شاكر الإدريسي

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وائل لطفي

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