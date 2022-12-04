الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى: قواتنا تواجه مصاعب فى عدة محاور

رئيس أوكرانيا فلاديمير
رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي

اعترف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأن قواته تواجه مصاعب في عدة محاور، وأكثر قطاعات الجبهة سخونة وألما لقوات كييف في الوقت الحالي، هو محور أرتيموفسك وسوليدار في جمهورية دونيتسك.

 

وقال زيلينسكي في فيديو أذاعته قناة روسيا اليوم: "في باخموت (أرتيوموفسك) وسوليدار بدونيتسك، الوضع الآن ما زال الأشد سخونة والأكثر إيلاما".

 

وأعلنت كييف أن حصيلة قتلى جنودها في الحرب حتى اللحظة بلغت أكثر من 10 آلاف جندي إلا أن تقارير أوروبية آخرى أكدت أن خسائرها وصلت إلى 100 ألف جندي.

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