الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: لا دليل على استعداد إيران لامتلاك أسلحة نووية

نووي إيران
نووي إيران

أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، أنه ليس لدى الولايات المتحدة أي دليل على أن السلطات الإيرانية قررت امتلاك أسلحة نووية.

 

وقالت هاينز: "ليس لدينا معلومات تشير إلى أنهم اتخذوا قرارا بالحصول على أسلحة نووية، لكننا ما زلنا نرى أنهم يتخذون خطوات (في هذا الاتجاه)".

 

وفي الوقت نفسه، وأكدت أنها لا تملك الصلاحية للتحدث عن "الخطوط الحمراء" لواشنطن فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

 

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد، للذهاب لحل عسكري لمسألة منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

أهالى الغربية: «حياة كريمة» تساهم بشكل كبير فى بناء وطن متحضر

واشنطن: لا دليل على استعداد إيران لامتلاك أسلحة نووية

استشارى كبد: فوز مصر بالجائزة الذهبية فى الاستدامة الصحية نتيجة لتطوير القطاع

خاص.. استقالة فى جهاز الزمالك بعد التعادل مع المصرى فى الدورى

مسئول رفيع بالحزب الحاكم فى اليابان يعتزم زيارة تايوان الشهر الجارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية لمنع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود غزة

إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

كواليس اعتقال 3 فتيات إحداهما 6 سنوات فى الأراضى المحتلة