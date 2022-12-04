افتتاح معرض «لّمة عيلة» للفنانة مونل جنحو.. الليلة

تحتضن قاعة ديمي للفن التشكيلي بمقرها الكائن بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم الأحد، افتتاح فعاليات معرض الفنانة التشكيلية مونل جنحو، والذي يقام تحت عنوان «لّمة عيلة».

وبحسب الفنانة مونل جنحو عن معرضها «لّمة عيلة»: «يضم المعرض 34 عملًا مختلفة المقاسات بخامة الأكريليك، بالأسلوب الفني التعبيري الأقرب للنحت، وكالعادة المرأة تتصدر المشهد كأساس للعائلة، وهناك لوحتين عن «مهسا أميني» الفتاة الإيرانية، طوال الوقت أفكر فيها وفي قضيتها، تدفعني أن أعبر عنها، فرسمت لها اللوحتين، ولأنها مؤكد كانت تحلم بالعودة لحضن عائلتها أضفت العملين لمجموعة معرض لّمة عيلة».

وتضيف مونل جنحو: «أعشق لّمة العائلة وونسها.. في يوم هبط على اللّمة ضيف تقيل.. جعلها من غير طعم وسرقة ضحكتها، وأصبح الأحباب معزولين عن بعض، متفرقين في نفس المكان.،هذا الضيف صغير في حجم تليفون محمول يومًا بعد آخر، وجدت العائلة تغيرت، لم تعد رُجل وامرأة وأولاد، حب ومسؤولية، صارت أشكال ثانية وتعريفات غريبة للحب، فكرت أوّثق بالفرشاة والألوان الأمور والظواهر التي عرفتها وأحببتها وعشتها.. حتى لا يأتي يومًا وأنساها ويخبرونني: أنني كنت أحلم».

يشار إلى أن «مونل جنحو»، فنانة مصرية من أصول متعددة الثقافات، تخرجت بمرتبة الشرف من كلية السياحة والفنادق، غيرت وظائفها عدة مرات لتصل أخيرًا إلى حلمها الأول «أن تصبح فنانة»، التحقت بالعديد من المدارس وورش العمل الفنية في مصر وفلورنسا، شاركت في العديد من المعارض منذ عام 2012، لها مقتنيات لدى أفراد بمصر والخارج.

وافتتاح معرض «نورانيات» للفنان أحمد القط

في سياق متصل، يفتتح في نفس التوقيت ــ السادسة مساء اليوم ــ بقاعة ديمي، المعرض الفردي الخاص للفنان أحمد القط، والذي يقام بعنوان «نورانيات»، وتبرز المرأة أيضًا في أعمال المعرض، لما لها من دور في إثراء الحياة بكل أشكالها.