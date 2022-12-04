الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق بمخزن قش أرز فى البحيرة (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمخزن قش أرز

تكثيف الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع، من جهودها من أجل السيطرة على حريق شب  داخل قطعة أرض يوجد بها قش أرز بقرية زبيدة التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بنشوب حريق هائل داخل جرن يوجد به كمية كبيرة من قش الأرز.

السيطرة على حريق بمخزن قش أرز
السيطرة على حريق بمخزن قش أرز
السيطرة على حريق بمخزن قش أرز
السيطرة على حريق بمخزن قش أرز

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد 7 سيارات من الحماية المدنية من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق، كما قام رجال الحماية المدنية بعمل كردون أمني حول الحريق من أجل المساهمة في عدم انتقال الحريق إلى الأراضي المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

إتخاذ الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية التموين والتجارة الداخلية النيابة العام حافظة البحيرة ساعد وزير الداخلية رجال الحماية المدنية

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