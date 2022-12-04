الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس شعبة الذهب: هناك طلب متزايد على المعدن الأصفر بصورة غير طبيعية

الذهب
الذهب

أوضح المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أسباب ارتفاع أسعار الذهب، قائلًا: «نحن كتجار ذهب لسنا سعداء بما يحدث من تذبذب في أسعار المعدن الأصفر، حيث يؤثر علينا نحن أيضًا بالسلب».

وأضاف «ميلاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك ارتفاعًا في أسعار الذهب على المستوى العالمي، معقبًا:«شهدنا آخر تقارير خارجة من الأسواق الأمريكية خاصة بالبطالة ومعدلات التضخم  جعلت الذهب يرتفع على مستوى البورصة العالمية.

وأشار إلى أ ن السوق المحلي يعاني من بعض الضغوطات وعوامل أخرى، أهمها الطلب المتزايد بطريقة غير طبيعية لم نعتاده من قبل، لافتًا إلى أن هناك طلب من المستهلكين بصفة عامة، لكن أصبح هناك وعي إدخاري والوعي بالاحتفاظ بالقيمة، وكونه الملاذ الآمن، بالإضافة إلى دخول بعض الشركات والأفراد التي تشتري كميات كبيرة من الذهب الخام، التي تقوم بتصديره للحصول على الدولار.

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وائل لطفي

الدولة والشباب

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