الأرصاد الجوية: نشهد خلال هذه الفترة أجواء شبه شتوية

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد خلال هذه الفترة أجواء شبه شتوية.

وأوضح أنه، خلال ساعات النهار ما زال الطقس معتدلاً حيث يكون الجزء الشمالي من الجمهورية حاراً، وعلى الجزء الجنوبي مثل جنوب الصعيد تصل العظمى إلى 26 و27 درجة مئوية .

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن القاهرة تصل إلى 23 درجة مئوية كدرجة حرارة عظمى، وتتشابه السواحل الشمالية مع القاهرة، ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية كدرجة حرارة عظمى.

ولفت إلى أن درجة الحرارة تنحفض بمعدل سريع جدا، ويتحول الطقس من معتدل وحار خلال ساعات النهار إلى طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل، بصل أن يكون بارد على بعض المناطق مثل وسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد، حيث تصل الصغرى فيه إلى 10 درجات مئوية، وبالتالي هناك فرق كبير جدًا بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار وساعات الليل، تصل إلى 14 درجة مئوية ، وهو ما يعتبر تحول كامل في حالة الطقس.

وأوضح أن وزارة الصحة تحذر دائمًا من الأمراض التنفسية والأمراض المشابهة لأعراض البرد خاصة الأطفال بسبب التحول الكبير في الحالة الجوية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تشهد نشاط معتدل للرياح على أغلب مناطق الجمهورية.