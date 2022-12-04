الكرملين ينفى وجود معلومات عن موجة تعبئة عسكرية جديدة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، إنه لا يوجد أي قرارات أو معلومات بشأن موجات تعبئة جديدة للجيش الروسي.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي -نقلته وكالة "تاس" الروسية- أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق انتهاء حملة التعبئة العسكرية في البلاد، مؤكدا عدم وجود أي معلومات عن موجات تعبئة جديدة.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول تقارير بإجراء تعبئة جديدة في الجيش الروسي، إنه "لا توجد معلومات بهذا الشأن وقد سمعتم جميعًا الرئيس يقول إن حملة التعبئة انتهت".

وبدأت حملة تعبئة جزئية في روسيا يوم 21 سبتمبر الماضي لحشد قدر معين من قوات الجيش الروسي لدعم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وعندما اكتفى الجيش الروسي من حشد القوات، أبلغ وزير الدفاع سيرجي شويجو الرئيس الروسي في 28 أكتوبر بانتهاء حملة التعبئة.

وانطلقت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر شهر فبراير الماضي، ومع اقترابها من 10 شهور مستمرة فإن البيانات حول حجم الخسائر في صفوف القوات الروسية والأوكرانية متضاربة إلى حد كبير، ولا يمكن الجزم بعدد مُعين من الجنود الذين قُتلوا خلال الحرب سواء في الجيش الروسي أو الأوكراني.