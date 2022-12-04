الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول رفيع بالحزب الحاكم فى اليابان يعتزم زيارة تايوان الشهر الجارى

هغيودا كويتشي
هغيودا كويتشي

يعتزم رئيس السياسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان هغيودا كويتشي، القيام بزيارة إلى (تايوان) تستغرق 3 أيام في العاشر من شهر ديسمبر الجارى.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) "أنه من المقرر أن يٌلقي هغيودا خطابا بشأن القضايا الأمنية خلال تجمع في تايبيه بشأن العلاقات اليابانية-التايوانية، كما سيلتقي أيضا مسؤولين من مجال صناعة أشباه الموصلات؛ مضيفة أنه يجري حاليا الترتيب لكي يعقد هغيودا محادثات مع الرئيسة التنفيذية لتايوان تساي إنج ون.


ومن المتوقع أن يستغل هغيودا الزيارة ليناشد بتعاون أقوى بين الجانبين وسط الضغط العسكري المتنامي للصين على تايوان.


وأشارت الشبكة اليابانية إلى أنه ليس هناك علاقات دبلوماسية بين اليابان وتايوان، مضيفة أن الزيارة تعد الأولى إلى تايوان منذ 19 عاما التي يقوم بها شخص يتقلد منصبا من أرفع ثلاث مناصب في الحزب الليبرالي الديمقراطي (وهي السكرتير العام للحزب أو رئيس السياسة أو رئيس المجلس العام).


ومن المعروف أن هغيودا كان مقربا من رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي الذي كان يولي أهمية للعلاقات مع تايوان، وعلى ما يبدو فإن هاغيئودا يرغب في إظهار أنه يواصل اتباع موقف رئيس الوزراء الراحل. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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