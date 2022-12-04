الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الأردن بالقاهرة: التنسيق الأردنى المصرى يعزز آليات التعاون العربى متعدد الأطراف

أمجد العضايلة سفير
أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية

أكد أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة أن متانة التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر والأردن، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخيه الملك عبدالله الثاني، تعد نموذجا لتعزيز التكامل الثنائي وتعزيز آليات التعاون العربي متعدد الأطراف.

 

وقال العضايلة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المباحثات المثمرة والبناءة التي جمعت الزعيمين اليوم في القاهرة لم تقف ملفاتها عند أوجه التعاون الأردني المصري، بل امتدت لنماذج التكامل متعدد الأطراف التي تجمع البلدين مع دول عربية أخرى اعتمادا على التكامل المستند على المزايا التنافسية بين الدول الشقيقة ومثال ذلك التعاون الثلاثي مع العراق.

 

وشدد على أن القضية الفلسطينية اولوية بالنسبة لقيادتي البلدين وجهودها في بذل كل ما من شأنه خدمة هذه القضية المركزية وحقوق الشعب الفلسطيني، والمساعي المبذولة نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء، والعمل مع مختلف الأطراف العربية والشركاء الدوليين لإحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

 

وكان السفير العضايلة، أكد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، متانة الأخوة التي تجمع‎ الأردن ومصر ، مشيرا إلى التنسيق الدائم والتوافق بين الملك عبدالله الثاني عاهل الاردن وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وقال، في التغريدة، إن العلاقات الأردنية المصرية قدمت نموذجاً نعتز به في المنطقة، انعكس إيجاباً على خدمة قضاياها، وفتح أبواباً لتعاون عربي تكاملي متعدد الأطراف.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

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