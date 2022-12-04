الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تدين وتستنكر الهجوم المسلَّح على سفارة باكستان فى أفغانستان

الكويت
الكويت

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجومَ المسلَّحَ الذي استهدف سفارة جمهورية باكستان الإسلامية، ومحاولة اغتيال القائم بأعمال السفارة في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الخارجية الكويتية تأكيده، في بيان صحفي، على موقف دولة الكويت المناهض للعنف والإرهاب، مشددة على تضامن الكويت ووقوفها إلى جانب باكستان، وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكانت السفارة الباكستانية في كابول قد تعرضت لهجوم، الجمعة، تضمن استهداف القائم بالأعمال لدى أفغانستان .

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الدولة والشباب

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