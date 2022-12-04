5 مصابين إثر تصادم 5 سيارات بـ«مصر الجديدة»

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بشارع الميرغني بمنطقة مصر الجديدة، وتم نقل المصابين من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا مفاده وقوع حادث سير في شارع الميرغني بمنطقة مصر الجديدة، فانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبيّن أن الحادث وقع بين 5 سيارات 3 في اتجاه العباسية، وسيارتين في اتجاه الميرغني، وتبين أن الحادث أسفر عن سقوط 5 مصابين، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.